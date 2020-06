Amerikanske medium: US Open går som planlagt, utan publikum

sport

Det er venta at det amerikanske tennisforbundet vil gå ut med dette seinare i veka, opplyser anonyme tenniskjelder til New York Times.

Også ESPN melder at turneringa skal spelast for tomme tribunar.

Ifølgje avisa vil arrangementet gå utan publikum, men ein ventar framleis på godkjenning frå styresmaktene.

Dei internasjonale tennisforbunda for kvinnene og mennene, ATP og WTA stør planane.

Internasjonal tennis er førebels utsett til slutten av juli på grunn av koronapandemien. US Open skal etter planen gå frå 31. august til 13. september på Flushing Meadows i New York.

Den australske tennisrebellen Nick Kyrgios reagerte straks med kraftig kritikk av arrangørane på Twitter.

– Folk som bur i USA, vil sjølvsagt presse på for å gå gjennomført The Open. Sjølvopptekne. Eg skal ha vernedressen klar, for når eg reiser frå Australia, må eg to veker i karantene før eg kan returnere, skreiv han.

Verdseinar Novak Djokovic har vore kritisk til planane, og den regjerande US Open-vinnaren Rafael Nadal har òg sådd tvil om at turneringa kan gjennomførast under rådande omstende.

(©NPK)