Zlatan kan ha brote smittevernreglar med garderobebesøk

sport

Klubbane i svensk fotball har forplikta seg til å følgje strenge retningslinjer for å avgrense faren for smittespreiing under kampar. Det er i lys av desse at garderobebesøket frå Ibrahimovic kan ha vore problematisk, melder Sveriges Radio.

Milan-stjerna, som er deleigar i Hammarby, dukka ifølgje Fotbollskanalen opp i garderoben til Stockholm-klubben etter Allsvenskan-sigeren på søndag. Målet var å gratulere spelarane med tre poeng.

I regelverket som Svensk elitfotboll har utarbeidd i samband med koronapandemien heiter det at berre trenarar og spelarar får opphalde seg i garderoben i samband med kampar.

No skal Zlatan-besøket vurderast nærare.

– Eg må vite meir før eg kan kommentere det. Men eg skal straks setje fart på folk og stille spørsmål om korleis dei har handtert dette. Det er kjempeviktig at ein ikkje gjer unntak som kan gi smittespreiing, seier Mats Enquist i Svensk elitfotboll til Sveriges Radio.

(©NPK)