Svensk fotballdommar utestengt for rasisme

– Inntil vi har greidd ut denne saka så dømmer han ingen matchar meir, seier dommarsjefen Stefan Johannesson til nyheitsbyrået TT.

Det var i ein podkast publisert på Östersunds nettside at målvakt og lagkaptein Aly Keita fortalde at han vart utsett for rasistiske tilnærmingar frå dommaren.

– I fjor fekk eg høyre frå ein dommaren at «Slutt å prate. Gå tilbake til målet ditt så dei kan kaste bananar til deg», seier Keita ifølgje podkasten.

Expressen har vore i kontakt med dommaren som angrar den sleivete fråsegna.

– Eg kan konstatere at den kjempefloskelen vart heilt feil. Det var ikkje noko rasistiske meint. Slik oppfatta eg òg at Keita òg oppfatta det, seier til han til avisa.

Dommaren seier òg at orda ikkje var direkte retta mot Keita og at han bad om unnskyldning kort etter.

– Han (dommaren) sa unnskyld og at han ikkje meinte det, men eg sa til han at det var veldig rasistisk sagt av han, og at det er noko eg ikkje aksepterer. Det tok litt tid før eg skjønte kva han hadde sagt, og eg vart veldig sint, seier Keita.

Dommarsjefen reagerer sterkt på episoden.

– Det er heilt klart uakseptabelt. Eg skulle ønske at eg hadde fått vite om dette for eitt år sidan og ikkje for fire timar sidan. Eg skulle ønskt at det hadde komme ei melding for eitt år sidan slik at vi kunne avklart dette direkte. Det får vi gjere no i staden for. Det er klart dette er uakseptabelt. All form for diskriminering er heilt uakseptabelt, seier Johansson.

