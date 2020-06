Slik startar årets 2.-divisjon

sport

Før helga gav regjeringa grønt lys for kontakttrening i all toppidrett, inkludert 2. divisjon for menn. Det bana vegen for at klubbane på tredje nivå i norsk fotball kan kome i gang med kampaktivitet.

Fredag vart det offentleggjort at seriestart vert tidfest til 11. juli, og samtidig vart det klart at det berre skal spelast enkel serie. Med 13 klubbar i kvar av avdelingane tyder det at ikkje alle får like mange heimekampar.

– Det er heilt klart, og det er ei av dei føringane vi har gjort ved å velje trekning. No vart det heilt objektivt kven som får seks og kven som får sju heimekampar, sa arrangements- og kampansvarleg i Norges Fotballforbund, Rune Pedersen, i samband med trekninga.

Måndag vart kampane i første runde og resten av kampoppsettet trekt.

Opningsrunden blir spelt slik:

Avdeling 1:

Skeid–Brattvåg, Alta–Tromsdalen, Florø–Fredrikstad, Senja–Kjelsås, Vålerenga 2.-lag–Fløya, Eidsvold Turn–Kvik Halden, Hødd–Moss.

Avdeling 2:

Asker–Bryne, Nardo–Arendal, Levanger–Rosenborg 2.-lag, Fram Larvik–Sotra, Fløy–Odd 2.-lag, Notodden–Bærum, Vard Haugesund–Egersund.

I tillegg til at det blir spelt enkel serie, skal det gjennomførast sluttspel i kvar av dei to avdelingane. Då blir tabellen delt i to. Dei sju øvste laga møter kvarandre i ein enkel serie om opprykk, medan dei sju nedste speler om å unngå nedrykk.

Laga tek med seg poenga frå «grunnspelet» inn i sluttspelet.

Norges Fotballforbund håpar å ha heile oppsettet klart innan komande måndag.

