God avslutning av Hovland sørgde for delt 23.-plass i Texas

Hovland var fire slag under par før dei 18 hola på søndag, men spelte seg meisterleg opp etter ein god dag på golfbanen i Texas, spesielt etter ei sterk avslutning.

Nordmannen noterte seg for fem birdies frå hol 12 til 18, og avanserte med det 19 plassar frå 42.-plassen laurdag.

Den gode avslutninga gjorde at Hovland enda åtte slag under par. Søndagen enda fire slag under par.

– Det har sett gradvis betre ut dag for dag. Spesielt i dag var han mykje nærare pinnen og spelte generelt sett betre. Det manglar litt på nøyaktigheita, men det er ein lovande start på resten av sesongen, seier Eurosports golfekspert Marius Thorp til Eurosport.

Hovland skal spele alle dei fire første turneringane etter at PGA Tourens starta igjen, og neste veke ventar RBC Heritage på Harbour Town Golf Links i Sør-Carolina.

Vann gjorde Daniel Berger. Han og Colin Morikawa låg likt etter alle hol, før Berger trekte det lengste strået etter omspel.

