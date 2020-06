Aston Villas manager varslar antirasismemarkering

sport

Sheffield United kjem til Villa Park i den første kampen i engelsk eliteserie på 100 dagar. Premier League har allereie bestemt at «Black Lives Matter» skal erstatte namnet til spelarane på draktene i dei 12 første kampane etter omstarten.

Det tyder dei to hengjekampane på onsdag og heile serierunden i helga. I tillegg har ligaen gjort det klart at dei vil støtte spelarar som ønskjer å markere antirasistisk standpunkt ved å knele.

– Vi kjem til å ha ein prat om kva vi skal gjere, for dette er noko alle spelarane har sterke kjensler for, sa Smith under videopressekonferansen sin måndag, ifølgje BBC.

– Det er flott at fotballen i tider som dette kan kome saman i solidaritet. Eg er sikker på at vi òg snakkar med Sheffield United og blir samde om ei felles markering.

