Tre kampar utsett i Sverige: Covid-19-sjukdom stoppar fotball

sport

Den svenske fotballen tek til for fullt denne helga, også den øvste divisjonen for menn (Allsvenskan).

Ein herrespelar i Norrtälje har vorte sjuk, og dermed blir kampen mot Spånga i 3. divisjon stoppa.

Ein spelar på eit hittil ukjent kvinnelag i førstedivisjon fekk òg positivt utslag på sjukdomstesten sin. Også den kampen er utsett inntil vidare.

Det same er eit anna oppgjer i damefotballen. Her kjem av utsetjinga at ein leiar har vorte sjuk.

Sveriges Fotballforbund har lagt fram eit særs omfattande regelverk rundt kampar på grunn av pandemien, og det blir ikkje aktuelt med tilskodarar med det første. Sesongen er godt over to månader forseinka i Sverige.

Svenskane er særs hardt ramma av covid-19. Nesten 5000 menneske i landet har mista livet i sjukdom relatert til koronaviruset ifølgje worldometers.info.

(©NPK)