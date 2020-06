Seriestart i 2. divisjon fotball 11. juli – speler enkel serie

sport

Styreleiar Kari Lindevik i Divisjonsforeningen stadfestar avgjerda til NTB.

– Vi har akkurat informert klubbane om at det blir oppstart 11. juli. Det blir spelt enkel serie med sluttspel, seier ho.

Etter at klubbane har gjennomført enkel serie i kvar avdeling, blir tabellen delt i to. Dei sju øvste laga møter kvarandre i ein enkel serie om opprykk, medan dei sju nedste speler om å unngå nedrykk.

Laga tek med seg poenga frå "grunnspelet" inn i sluttspelet.

Lindevik stadfestar at ein har sett på ulike alternativ for gjennomføring av sesongen, og at enkel serie og sluttspel til slutt vart den føretrekte løysinga.

Forskjellig år

Samtidig har det vore ulike synspunkt blant klubbane.

– Nokre ville sjølvsagt ha full serie, nokre ønskte ikkje det og andre ville vente til i august og køyre enkel serie. Vi har fått inn innspel frå alle klubbane og sett på totalen. No har vi landa på enkel serie og sluttspel. Det trur vi blir veldig spennande. Det er noko anna, men det er eit annleis år, seier Lindevik.

Datoen for oppstart av sesongen i 2. divisjon vart stadfesta berre timar etter at regjeringa opna for kontakttrening i all toppidrett, inkludert 2. divisjon og 1. divisjon for kvinner.

Den avgjerda vart naturleg nok motteken med stor glede.

– Det er vi utruleg takksame og glade for. Det fortente klubbane, og det var på tide. Samtidig har fotballen stått i denne protokollen, med dei fasane som har lege i han. Vi har visst at vi har lege i kø, seier Lindevik om oppmjukinga.

Det vart også klart fredag at 2.-divisjonsklubbane får sleppe inn 200 publikummarar når kampaktiviteten kjem i gang. Tilskodarane som blir sleppte inn kjem i tillegg til det som må vere på plass av dommarar, presse, vaktar og andre funksjonærar.

Samtidig er føresetnaden framleis at éinmetersregelen og andre smitteverntiltak blir følgde.

– Dette er vi veldig glade for. Det betyr veldig mykje. Eigentleg alt, seier Lindevik.

Skuffelse i 3. divisjon

Ho representerer samtidig òg klubbane i 3. divisjon. For dei kom det ingen gode nyheiter fredag.

– Som leiar av Divisjonsforeningen blir det at ein gler seg med dei som får starte opp, og samtidig forstår eg den enorme frustrasjonen som dei (3. divisjonsklubbane) står i, seier Lindevik.

– Eg hadde håpa og trudd at når dei først lempa på reglane som har vore, så ville dei lempe på endå meir, legg ho til.

Når 3. divisjon kan starte opp med fullkontaktstrening og kampar er framleis i det blå.

