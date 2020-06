Lokalavis: Eliteserieklubbane får sleppe inn 200 tilskodarar

sport

Avisa hevdar å ha fått stadfesta frå fleire hald at det skal opnast for tilskodarar på tribunane.

Torsdag opna regjeringa som venta for at det kan gjennomførast arrangement med inntil 200 deltakarar frå 15. juni. Det får altså positive konsekvensar for fotballklubbane òg.

Ifølgje Bergensavisen er det berre supporterar frå heimelaga som får sleppe inn på kampane, og det blir opp til klubbane å organisere kven som får billett.

– Vi skal ha eit møte med klubbane seinare i kveld, seier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund til avisa om saka.

Tilskodarane skal visstnok få komme inn under føresetnad av at éinmetersregelen og andre smitteverntiltak blir følgde.

