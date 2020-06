Borussia Mönchengladbach ber rasistiske tilhengjarar melde seg ut av klubben

sport

Gladbach har vorte overaust med rasistiske kommentarar i sosiale medium etter at klubben gjekk ope ut og støtta Black Lives Matter-bevegelsen med ein video.

– Det vi har opplevd i kommentarfelta rundt om, har forbløffa oss. Vi ber dykk som ikkje deler vurderingane våre, om å melde dykk ut, skriv klubben på nettsida si.

Videoen viser mellom anna Gladbach-spelaren Marcus Thuram då han som den første spelaren i Tyskland gjekk ned på kne i protest. Dette skjedde etter at George Floyd døydde som følgje av ein arrestasjon av politiet i Minneapolis 25. mai.

Borussia Mönchengladbach opplyser at dei vil halde fram med å fjerne rasistiske kommentarar, og at klubben skjemmest over supporterane som står bak kommentarane.

Den tyske toppklubben har over 150.000 medlemmer.

