Viking knuste naboen i generalprøva

Medan Viking og dei andre eliteserielaga nesten er ferdige med sesongoppkøyringa, har laga frå divisjonen under berre så vidt komme i gang med kontakttrening, og for Ulf-spelarane tok kreftene slutt utover i andreomgangen.

Even Østensen skåra det einaste målet før pause med eit flatt skot i hjørnet frå 18 meter. Same mann dobla leiinga på straffespark etter at Hermann Haugen vart felt tidleg i den andre omgangen.

Zymer Bytyqi starta på benken, men han herja då han kom inn og la fint opp til 3–0-målet, som Jefferson de Souza sørgde for.

Harald Nilsen Tangen gjorde det fjerde målet etter hjørnespark, medan Joe Bell sette punktum etter eit fint forspel frå Bytyqi og Even Østensen.

Viking innleier Eliteserien med heimekamp mot Bodø/Glimt tysdag. Sandnes Ulf speler den første kampen sin i førstedivisjon mot Øygarden 3. juli.

