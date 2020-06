USAs fotballforbund snur – tillèt markeringar før kampstart

sport

Forbundet vedgår at påbodet om å stå var feil og på kollisjonskurs med Black Lives Matter-rørsla, skriv Reuters.

Retningslinjene vart innførte i 2017 etter at Megan Rapinoe på USAs kvinnelandslag gjekk ned på kne før ein kamp i 2016. Ho gjorde det i solidaritet med den tidlegare NFL-spelaren Colin Kaepernick, som starta markeringa same år for å auke merksemda om rasediskriminering.

– Vi ber om unnskyldning til spelarane våre, spesielt dei svarte spelarane våre, støtteapparat og alle som støttar utryddinga av rasisme, seier forbundet i ei fråsegn.

Forbundet skriv vidare at sport er ein mektig arena for å gjere gode gjerningar, og at det ikkje har brukt den moglegheita godt nok.

– Vi kan gjere meir for desse sakene, og det skal vi, skriv fotballforbundet, som seier at det no blir opp til spelarane om dei vil bruke sportsarenaen til å skape merksemd om rasisme, diskriminering og forskjell.

