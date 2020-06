Klæbo blir ambassadør for ny skifestival i Finland: – Viktig at vi tenkjer nytt

sport

For å skape blest om langrennssporten i Finland skal Olympiastadion i Helsingfors omgjerast til ein skiarena i fem veker i januar og februar.

Festivalen blir innleidd med eit sprintarrangement der det finske forbundet håpar å samle dei beste utøvarane i verda. Med seg på laget har arrangøren fått Johannes Høsflot Klæbo både som deltakar og ambassadør.

– Det er viktig at vi tenkjer nytt innan langrennssporten. Arenasprint høyrest morosamt ut og gjerne med 20.000 tilskodarar. Dette trur eg er bra for sporten vår, og det er hyggjeleg å vere ambassadør for satsinga til det finske skiforbundet, seier Klæbo i ei pressemelding.

– Utviklinga i langrennssporten er viktig både for tilskodarar og for TV-kanalane når det gjeld format og konsept. Slikt er spennande å ta del i, held han fram.

Sprinten finn stad 26. januar, som er tre dagar etter jaktstarten i Lahti. Fire dagar seinare står 15 kilometer i svenske Falun på programmet.

– Dette passar fint inn i programmet etter verdscuprenna i Lahti. Sprint på sjølvaste Olympiastadion med masse finnar. Eg føler ikkje at det er feil. Det kan faktisk bli veldig artig, seier Klæbo.

Den finske skifestivalen vil ha sprint for barn og ungdom 31. januar, medan det blir «langrenn for alle» på arenaen i heile februar.

