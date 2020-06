Halvparten av eliteseriedommarane føler seg sjikanerte og har vorte trua

sport

Leiaren i Toppdommerforeningen, Kai Erik Steen, som også er eliteseriedommar, er uroa over resultata frå undersøkinga, som vart utført i samband med 2019-sesongen.

Truslar og hatytringar er vanlege i norsk fotball, viser det seg. To grove meldingar som ein av dommarane i undersøkinga har fått, blir siterte på nettidene til TV 2.

– Det er jo forskjell på desse meldingane. Nokre meldingar er på ein måte ein naturleg del av den rolla vi har, men nokre av dei bikkar ei grense og er ikkje innanfor det som er akseptabelt. Når elleve av tolv seier at dei får meldingar, er jo ikkje det heldig, og når over halvparten seier at dei får truslar, er det endå verre. Det er dei tinga der vi må ta tak i, understrekar Steen overfor TV 2.

Steen, som vart Fifa-dommar i 2017, har sjølv opplevd å få truslar både mot seg sjølv og familien sin.

Nokre av tala frå undersøkinga viser at elleve av tolv hovuddommarar fekk meldingar eller telefonar frå utanforståande personar etter kampen med hatytringar mot dei sjølve eller avgjerdene til dommarteamet.

Seks av tolv hovuddommarar fekk truslar frå supporterar i 2019.

