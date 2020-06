25.000 tilskodarar på tribunen i serbisk cupoppgjer

sport

Cupoppgjeret vart spelt føre nærast fulle tribunar i hovudstaden Beograd onsdag kveld. Det var første gong tilskodarar kunne dra på kamp i Serbia etter at viruset sette ein stoppar for fotball nærast verda over i starten av mars.

Og på Stadion Partizana var det lite minte om at det har vore eit virus som har sørgt for over 415.000 dødsfall over heile verda. 25.000 supporterane stod tett i tett utan masker og munnbind.

Oppgjeret enda 1–0 til Partizan Beograd, som no er klare for den serbiske cupfinalen. Bibras Natcho vart matchvinnar med skåringa si etter timen spelt.

– Eg takkar fansen for den fantastiske støtta deira. Det var godt å dra sigeren i land føre fulle tribunar, sa Partizan-trener Savo Milosevic etter kampen.

Det var som vanleg ampert mellom rivalane, og det vart delt ut heile ni gule kort. Sigeren gjer at Partizan skal no møte Vojvodina i finalen.

I Serbia har 12.031 vorte smitta av koronaviruset, medan 251 har døydd, ifølgje Worldometer torsdag morgon.

