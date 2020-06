Rasmussen ønskjer seg bort frå Nordsjælland

sport

Lyngdølen Rasmussen kom til Nordsjælland frå Start sommaren 2016. Han har ikkje fått plass i kamptroppen i dei to kampane laget har spelt etter koronakrisa.

– Eg er ikkje skadd, men eg får berre ikkje spele. Det er utruleg frustrerande, seier han til Lister24.

– Eg er 99 prosent sikker på at eg dreg herifrå i sommar. Eg har vore her i fire år no, og framleis er eg ikkje fast på laget. Det gidd eg ikkje meir, held Rasmussen fram.

Han har varsla sportssjefen i klubben om at han ønskjer seg bort. Rasmussen ønskjer først og fremst å halde fram i utlandet, men nemner ikkje nokon konkrete interessentar.

