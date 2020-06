Forren etter første Brann-trening: – Har alt å vinne her

sport

32-åringen skreiv tysdag under ein halvtårskontrakt med Brann. Han vart i slutten av førre månad oppsagd av Molde etter at det vart kjent at han har slite med spelegjeld i mange år, og at han hadde teke pengar frå botkassa til Molde-spelarane for å dekkje denne.

– Eg har alt å vinne her. Heile 2019 var eit langt og slitsamt år, men no har eg klart å snu det til noko positivt. Eg ser veldig lyst på framhaldet, og eg har mykje motivasjon og mykje som skal ut. Det blir sinnssjukt spennande å kome ut på matta her og bidra for Brann, sa Forren i Bergens Tidendes direktesending frå treninga.

Den mangeårige Molde-profilen hadde berre trena på eiga hand dei siste tre månadene, men trur ikkje kampforma er langt unna.

– Viss du spør meg, så er eg det (klar for seriestarten). Men eg må vente å vere litt tolmodig. Eg treng nok litt grunntrening, men som midtstoppar skal eg klare å halde i 90 minutt. Eg er mentalt klar, fysisk manglar eg kanskje bitte litt, sa Forren.

