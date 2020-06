CAS-høyringa om Manchester City-anken avslutta, avgjerd i første halvdel av juli

sport

Avklaringa kjem i første halvdelen av juli.

Det opplyser Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) i ei pressemelding. Manchester City vart i februar straffa av Uefa for brot på reglane om økonomisk ærleg spel og vart utestengd frå europacupane i to år. Klubben fekk òg ei bot på 30 millionar euro.

Om straffa blir stadfesta, betyr det at klubben ikkje får delta i Champions League neste sesong eller sesongen deretter. Deltakinga i år blir ikkje påverka. City vann i februar 2–1 borte i den første åttedelsfinalen mot Real Madrid. Turneringa blir truleg teken opp att i august etter viruspausen.

CAS-høyringa varte i tre dagar og vart avslutta onsdag ettermiddag. Høyringa vart gjennomført via videokonferanse med deltakarar i Lausanne og London og ekspertvitne i fleire ulike land. Ifølgje pressemeldinga var begge partane fornøgde med høyringa.

Tidlegare avgjerd

Både Uefa og Manchester City ønskte at det som vart lagt fram under høyringa ikkje skulle vere offentleg.

Dei tre dommarane som skal behandle saka, er Rui Botica Santos (Portugal), Ulrich Haas (Tyskland) og Andrew McDougall (Frankrike). I pressemeldinga varslar CAS ei avgjerd i første halvdel av juli.

Det er tidlegare enn opphavleg varsla. Ved starten av høyringa vart det ymta om ei avgjerd innan utgangen av juli. No tyder alt på at avgjerda kan komme før Premier League-sesongen er avslutta, slik at dei rette laga kan meldast på til europacupspel.

Lekkasje

Bakgrunnen for straffa er at Manchester City skal ha overrapportert sponsorinntekter for å skjule regelstridige tilskot frå dei pengesterke eigarane til klubben. Manglande samarbeidsvilje under etterforskinga bidrog òg til den strenge straffa.

Etterforskinga starta i 2018 på bakgrunn av lekne dokument i datalekkasjen som er kjend under namnet Football Leaks.

(©NPK)