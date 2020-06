USAs fotballforbund vurderer å tillate kneling under nasjonalsongen

sport

Det stadfestar forbundet, USSF, overfor Sky Sports.

USSF skal tysdag halde ein videokonferanse der temaet blir diskutert. Det kan ende med røysting der eller på styremøtet på fredag.

USAs fotballforbund innførte i 2017 ei lov som seier at alle spelarar og lagmedlemmer skal «stå respektfullt når nasjonalsongen vert spelt på arrangement der forbundet er representert». Det skjedde i kjølvatnet av at NFL-stjerna Colin Kaepernick i 2016 demonstrerte mot rasediskriminering og politivald ved å gå ned på eitt kne kvar gong nasjonalsongen vart spelt.

Samtidig viste den amerikanske fotballstjerna Megan Rapinoe si støtte til Kaepernick ved å gjere det same i forkant av ein landskamp.

Temaet har hamna på dagsordenen att etter afroamerikanaren George Floyd vart drepen av politiet i Minnesota. Måndag kveld kom spelarforeininga til det amerikanske fotballandslaget (USWNTPA) med eit krav om at fotballforbundet fjernar lova som vart innført i 2017.

– Forbundet bør straks trekkje tilbake sin «nasjonalsong-politikk», publisere ei fråsegn der det innrømmer at forbodet var feil då det vart innført og kome med ein orsaking til dei svarte spelarane og tilhengjarane våre.

– Vidare meiner vi at forbundet burde leggje fram planane sine for korleis det vi støtte rørsla som det prøvde å stilne for fire år sidan, skriv spelarforeininga.

