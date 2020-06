Meir kaos rundt Balotelli: nekta tilgjenge til Brescia-treningsfeltet

sport

Det rapporterer nyheitsbyrået ANSA, som skriv at Balotelli i utgangspunktet skulle vore heime til og med onsdag på grunn av fordøyingsproblem.

Spissen skal ha sendt ein e-post til klubben som han fekk svar på først tysdag morgon. Der var bodskapen at han skal halde seg heime fordi klubben ikkje har noko treningsprogram klart for han. Likevel drog han til treningsanlegget i Torbole Casaglia.

Der vart Balotelli nekta tilgjenge.

– Prøv no å seie at eg ikkje vil trene, skal han ha sagt til media då han snudde seg og gjekk bort frå anlegget.

Brescia-trenar Diego Lopez har vore frustrert på grunn av det han meiner er manglande motivasjon hos Balotelli. Den tidlegare Manchester City-, Liverpool- og Inter-spissen skal heller ikkje ha følgt det individuelle treningsprogrammet han vart tildelt under koronaisolasjonen.

– Spelaren har valt sin veg. Vi har valt ein annan, sa Lopez måndag då Brescia opplyste at klubben har terminert kontrakten med Balotelli.

Ein idrettsdomstol har fått i oppdrag å vurdere om oppseiinga er gyldig.

Karrieren til Balotelli har vore prega vel så mykje av kontroversar og utanomsportslege krumspring som av sportslege prestasjonar. Han skreiv under for Brescia i fjor sommar etter tre år i fransk fotball. Han har òg spelt for ei rekkje storlag i England og Italia.

