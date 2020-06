Kristoffersen skadde ankelen på turntrening

sport

Det var under turntrening på Jessheim at det gjekk gale for 25-åringen. Han landa skeivt på ankelen og kjende umiddelbart at noko var feil.

– Eg høyrde at det knasa inne i ankelen, seier Kristoffersen til NRK.

Han skal til MR-undersøking tysdag. Den vil avsløre om skaden er alvorleg eller ikkje.

– Om ikkje noko er knekt eller har roke, går det greitt. Då er det eit par veker, og så er eg klar igjen. Det er sånt som skjer. Forhåpentleg vil ikkje undersøkinga vise noko spesielt.

Uansett ventar ein periode på krykkjer for slalåmspesialisten.

