Danmarks regjering vil teste fleire tilskodarar i Superligaen

Det skriv dansk TV 2, som hevdar å ha fått tilgang til eit brev Frederiksen har sendt til andre partileiarar.

– Såframt partia er innstilte på det, vil regjeringa likevel foreslå ein avtale om at det i fase 1 blir gjennomført eit forsøk der det kan avviklast éin eller fleire superligakampar med eit større tilskodartal enn 500, skriv Frederiksen visstnok.

Fase 1 inneber lette i koronarestriksjonane og vart innført frå måndag. Mellom anna er det generelle taket for forsamlingar heva til 50 personar.

I superligaen er det frå før foreslått eit tilskodartal på maksimalt 500 personar, men fleire klubbar meiner visstnok at dei kan handtere fleire.

Mellom anna har storklubben FC København utarbeidd ein modell som inneber at ein kan sleppe inn i alt 10.500 tilskodarar på nasjonalarenaen Parken.

Frederiksen seier ikkje noko om kva klubbar eller stadion det tenkte forsøket er aktuelt for. Ho understrekar i brevet at det heile føreset at helsestyresmaktene meiner det kan lagast ein forsvarleg modell.

– På bakgrunn av forsøket vil helsestyresmaktene, politiet og eventuelt andre relevante styresmakter kunne evaluere om det har gått helsemessig forsvarleg for seg, skriv ho ifølgje TV 2.

