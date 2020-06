City-stjerne med støtte til demonstrantane

sport

Tusenvis av menneske har delteke i Black lives matter-demonstrasjonar i Storbritannia trass åtvaringa til styresmaktene om å unngå massesamlingar på grunn av koronaviruset.

– Dette er den viktigaste saka akkurat no, fordi dette er noko som har skjedd i år etter år, seier den 25 år gamle Premier League-profilen og landslagsspissen til BBC.

Sterling seier demonstrantane prøver å finne ei løysing og ein måte å stoppe uretten dei opplever på.

– På same måte som med pandemien, ønskjer vi å finne ei løysing for å stoppe det, seier Sterling.

Han legg til at han støttar demonstrasjonane så lenge dei går fredeleg for seg og ingen blir skadde, og utan at nokon plyndrar butikkar.

(©NPK)