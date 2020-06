Johaug reiser når Erna seier ja

sport

Johaug er innstilt på at ho ikkje kjem seg på høgdetrening i juli. Det blir tidlegast i august, og kanskje er òg det for tidleg.

Den beste kvinnelege langrennsløparen i verda har svore til høgdetrening gjennom heile karrieren. Ho har rekna det som eitt av sine aller sikraste suksesskriterium. 31-åringen liker å trene i tynn luft.

Det kan ho ikkje rekne med denne sesongen.

– Eg er trygg på at det skal gå fint utan. Eg har innstilt meg på det. Eg kan velje å gå rundt og vere frustrert og irritert fordi eg ikkje får gjere det eg skal, men det gjer ikkje meg til nokon betre skiløpar. Eg må ta dei moglegheitene eg har, og det er å trene godt. Den høgdetreninga får kome når ho kjem. Det er likt for alle. Eg er norsk og må stelle meg til dei retningslinjene som ligg føre, seier Johaug til NTB.

– Kva trur du då?

– Det blir inga høgdetrening no i juli i alle fall. Eg må trene heime og sjå korleis hausten utviklar seg.

– Er det aktuelt å trene på Juvassbreen slik friidrettslandslaget har signalisert?

– Nei. Det er uaktuelt. Det er ikkje noko alternativ, men eg reiser til høgda når styresmaktene seier «go», seier Johaug etter ei treningsøkt med landslaget i Sørkedalen i Oslo tidlegare denne veka.

Godt vand

Der var den austlandsbaserte delen av løparane på langrennslandslaget samla, inkludert løparane på rekruttlandslaget.

Johaug verka som alltid frisk og opplagd. Ho verka i bra slag under den harde stakeintervalløkta.

– Det er fint at vi endeleg kan trene saman att. Det er lenge sidan sist. Sist gong vi trena saman, var vel føre tremila i Holmenkollen i byrjinga av mars. Då er det godt å kunne samlast att, seier ho.

Johaug seier at dei to siste månadene har vore lite problematiske for hennar del. Ho har fått gjort det ho skulle.

– For min del har det ikkje vore veldig mykje annleis enn før. Vi har vore inne i ei roleg tid. Eg har berre gjort det eg har brukt å gjere. Det har vore færre samlingar, færre sponsoroppdrag og færre showrenn, og det har ikkje vore nokon ferie. Eg har kanskje trena meir i denne perioden enn eg normalt ville ha gjort.

Knusande ro

– Korleis har det vore å førebu seg mot noko ein ikkje veit korleis blir?

– Eg er godt trena i dette. Eg har levd i uvisse i to år før, og dette går veldig fint. Dette tek eg med knusande ro. Blir det skirenn, er det bra, og blir det ikkje skirenn, så går det bra, det òg, har eg funne ut. Eg har vore igjennom mykje før og vorte meir hardhuda. Eg veit at kvardagen kjem tilbake att, eg veit berre ikkje når. Du må berre jobbe som om han kjem tilbake når som helst. Du må glede deg her og no, seier Johaug.

Therese Johaug gleder seg mellom anna til komande torsdag. Då spring ho 10.000 meter på friidrettsarrangementet «Impossible Games» på Bislett.

