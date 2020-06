Rapinoe nektar å spele

sport

Det seier trenaren hennar i klubblaget OL Reign, Farid Benstiti, til avisa Le Progrès. Han fortel at han er skuffa over Rapinoes avgjerd.

– Det er ei skam. Eg forstår grunnane hennar, men eg er skuffa og frustrert over at ho ikkje blir med oss for å konkurrere, seier Benstiti.

Koronapandemien sette ein stoppar for at NWSL-sesongen kunne spelast som normalt, men ligaleiinga bestemde seg for å gjennomføre sesongen som ei turnering. Den skal spelast frå 27. juni til 26. juli.

Rapinoe skal ikkje utelukkande vere bekymra for koronasmitte, men også for det tette programmet og den auka faren for skadar når 25 kampar skal spelast på ein månad.

OL Reign frå delstaten Washington skal opne NWSL Challenge Cup mot New Jersey-laget Sky Blue 30. juni.

– Megan er viktig for gruppa, og vi kunne ha oppnådd noko viktig med klubben dersom ho hadde vorte med oss. Ho vil bli sårt sakna både av laget og av kvinnefotballen, seier trenar Benstiti.

Rapinoe var svært sentral då USA tok VM-gull i fjor sommar. Ho vart òg heidra med Ballon d'or, eller «Gullballen», som den beste fotballspelaren i verda i 2019.

(©NPK)