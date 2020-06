Målfest og klasseskåringar då Molde slo naboen KBK

sport

Bortelaget var best før pause, men i 2. omgang bytte begge lag nesten alle spelarar og då snudde det til fordel for heimelaget etter mellom anna to skåringar av Tobias Christensen.

1–0 til Kristiansund kom i det siste speleminuttet av 1. omgang, og det heile starta med ein kjempetabbe av Mattias Moström. Han slapp ballen umotivert frå seg. Han vart snappa opp av ein KBK-spelar som slo motsett til Bendik Bye.

Kantspelaren kom inn for Sondre Sørli etter vel ein halvtime, og han skaut kontrollert i mål på direkten i det lengste hjørnet utanfor rekkjevidda til Molde-målvakt Alexander Craninx.

Molde kom tilbake òg i den førre treningskampen mot Sogndal 31. mai. Då enda det med 1–2-tap til slutt.

Nye lag

Begge lag bytte nesten heile laget til 2. omgang, og det tok berre tre og eit halvt minutt før Molde utlikna. Med ein mann i ryggen tok Leke James ned ballen og flikka han vidare Tobias Christensen som lobba den fint i mål forbi KBK-keeper Sean McDermott.

Ti minutt seinare hadde Molde snudd til 2–1. Innbytar Eirik Ulland Andersen vart felt, og dødballeksperten tok sjølv frisparket. Ulland Andersen skaut rett i mål frå nærare 25 meter. Molde var gode i starten av 2. omgang.

Rett etterpå var laga like langt. KBK fekk sendt ballen opp til Pemi Faris. Innbytaren frå Kamerun sette fart på ei strålande kontring og avslutta med ein susar rett i mål etter å ha avansert over halve banen. Klasseskåring!

Godt lag

Molde tok leiinga på ny i det 67. minuttet. KBK-keeperreserve Morice Mbaye mista ballen heilt upressa og den tidlegare Tromsø-spelaren Marcus Holmgren Pedersen kunne trille ballen i ope mål. Erling Knudtzon hadde ein svært god sjanse til å auke til 4–2 ikkje mange minutta seinare, men presterte å skyte utanfor.

Knudtzon gjorde opp for tabben då han sette opp 4–2-skåringa med farten sin då Tobias Christensen trilla inn si andre for dagen.

Molde vann ein fullt fortent siger.

Moldes første kamp i Eliteserien er borte mot Aalesund 16. juni. Same dag speler KBK borte mot Rosenborg.

(©NPK)