Zlatan kan bli klar til Juventus-møte

Det var førre måndag at han måtte forlate Milan-treningsfeltet med det ein frykta var ein akillesskade. Skaden viste seg å vere ein strekk i leggen. Han reiste til Sverige for å slappe av i pinsa.

Det var den italienske journalisten Giovanni Capuano i italienske Radio 4 som skreiv om det på Twitter.

No skal han undersøkjast og blir skanna dei to neste dagane. Dermed er det håp om at han kan nå kampen mot Juventus 7. juli eller i det minste den neste kampen mot Napoli.

Serie A startar opp att etter koronapausen 22. juni.

