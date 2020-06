Travel turneringskalender for Magnus Carlsen

sport

Den internasjonale utgåva av Clutch Chess startar førstkomande laurdag i eit utslagsformat mellom åtte spelarar. Forutan Carlsen består det stjernespekka feltet av Fabiano Caruana, Wesley So, Levon Aronian, Aleksandr Gristsjuk, Maxime Vachier-Lagrave, Leinier Dominguez og Hikaru Nakamura.

Koronapandemien har førebels stoppa alle turneringar der spelarane møtest ved same brett, men han har samtidig opna for at verdsstjernene får spelt langt fleire parti på nettet heimanfrå.

Nyvinninga Magnus Carlsen Chess Tour går føre seg for fullt, men den norske verdsmeisteren rekk likevel å spele fleire turneringar. Han vart nyleg slått ut av Rapid Challenge i semifinalen. Clutch Chess varer fram til 14. juni, og seks dagar seinare startar Online Chess Masters – den tredje turneringa i Carlsens tour.

Clutch Chess opnar med kvartfinalar der spelarane møtest i totalt tolv parti med ulik poengverdi. Det same systemet blir følgt i semifinalane og finaleserien. Partia blir spelte i eit hurtigsjakk-format der spelarane startar kvart parti med ti minutt på klokka og får fem sekund ekstra tid per trekk.

Premiepengane i den St. Louis-arrangerte turneringa er samla 265.000 dollar, noko som svarer til 2,54 millionar kroner. Vinnaren kan maksimalt få med seg 670.000 kroner.

Trekninga av kven som skal møte kvarandre i kvartfinalen, er ikkje klar enno.

(©NPK)