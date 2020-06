Odd vil fylle arenaen med pappfigurar

sport

Supporterane blir tilbodne å få eit bilde av ansiktet sitt på ein pappfigur på heimekampane til Skien-laget. Tilsvarande er gjort i mellom anna kviterussisk og tysk fotball.

– Det er ein måte å gjere det på for folk som ikkje får vere på tribunen. Ideen er å vise støtte til laget på den måten. Vi har inngått eit samarbeid med ei lokal grafisk bedrift og trykkjeri som trykkjer opp pappfigurar på ein enkel måte som vi set opp på tribunen, seier dagleg leiar Einar Håndlykken i Odd til Nettavisen.

Klubben vil føre kontroll med kva ansikt som blir bestilte. Nyleg var det bilete av massemordaren Harold Shipman på ein pappfigur på ein rugbykamp i Australia.

– Vi må drive litt sensur og passe på at det ikkje kjem nokon uvelkomne. Vi har allereie fått eit par sånne. Eit par kjendisar og litt sånn, mellom anna «Tiger King». I Australia var det vel bilete av ein massemordar og litt sånn. Vi må jo for all del unngå å få nokon sånne her, seier Håndlykken.

Odd får besøk av nyopprykte Sandefjord i første serierunde.

