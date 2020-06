Odd ventar på Børven-svar – kan forlengje avtalen ut året

sport

Fjorårets store spissnamn i norsk fotball stoppa på 21 mål på 30 kampar. No trenar han i Skien. Det har vore nokre smårykte knytt til Børven og utanlandske klubbar dei siste månadene.

– Vi har ikkje klart å finne ei fornuftig løysing for å forlengje. Vi er ikkje kjende med at det er andre aktuelle klubbar, men det får dei (teamet rundt Børven) uttale seg meir om, seier Odds sportssjef Tore Andersen til NTB.

Ifølgje Andersen kan Odd vere interessert i å forlengje Børvens noverande avtale, om så berre ut denne sesongen.

– Når du blir toppskårar i Noreg, får vi berre akseptere at du kanskje ønskjer å sjå på moglegheita for noko anna. Samtidig er Torgeir motivert, og han kjem til å stå på for Odd framover, seier han.

Odd startar Eliteserien heime mot Sandefjord 16. juni. Dersom Børven vel å forlate kvittrøyene 31. juli, vil han få med seg ti serierundar for skiensklubben i årets sesong.

Børvens agent Kent Karlsen har ikkje svara på førespurnadene frå NTB onsdag.

(©NPK)