Forren vurderer «lokkande» tilbod

sport

Forren vil ikkje seie kva klubb eller liga det er snakk om.

– Eg har eit tilbod eg vurderer. Eg skal ta ein god prat med familien om det, seier Forren til Nettavisen.

Den svenske avisa Expressen skreiv onsdag at IFK Göteborg har tilbode Forren kontrakt og at han har fått frist til slutten av veka med å svare.

Forrens kontrakt med Molde vart førre veke avslutta på grunn av ein personalsak. Han har i intervju med TV 2 og Romsdals Budstikke vore open om speleproblema sine og om at han lånte pengar frå botkassa til klubben for å gjere opp spelegjeld.

Den rutinerte midtstopparen er no ute etter ein ny klubb, og ifølgje Expressen kan det bli IFK Göteborg. Sjølv vil 32-åringen verken stadfeste eller avkrefte at han har tilbod frå IFK, men seier at han har eit tilbod «som er veldig lokkande».

– Det er først og fremst det sportslege det neste halvåret som gjeld for meg, å få ei moglegheit til å vise kva eg kan ute på banen, seier han til Nettavisen.

(©NPK)