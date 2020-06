Norske Nguen fekk skriftleg reprimande

sport

Tysdag gjekk Det internasjonale forbundet ut og bad dei nasjonale forbunda om å bruke sunn fornuft i reaksjonen sin på at spelarar har markert George Floyd-hendinga ute på fotballbanen.

Nguen er fødd i ein flyktningleir i Kenya etter at foreldra flykta frå Sør-Sudan. Han er oppvaksen i Noreg. Då han utlikna til 1–1 for Ferencváros mot Puskas Akademia søndag, viste han fram T-skjorta med «Justice for George Floyd».

Det ungarske fotballforbundet opplyste måndag at ein liknande episode for framtida vil medføre ein straffereaksjon for kvar enkelt hending.

Ifølgje avisa Nemzeti Sport var Nguen den beste spelaren i første del av den ungarske serien denne sesongen. Han har skåra fire mål og har tre målgivande pasningar.

Nguen kom til Ferencváros i februar i fjor etter fleire sesongar Strømsgodset.

