Formel 1 har stadfesta dei åtte første VM-rundane i sesongen

sport

Dei to første VM-rundane i sesongen er på Spielberg-banen i Austerrike dei to første helgane i juli. Styresmaktene i landet gav nyleg tommel opp for at løpa kunne bli køyrde då.

Den første runden startar med trening og kvalifisering frå 3. juli, medan sjølve løpet går søndag 5. juli. Det same gjentek seg helga etter.

Deretter er det duka for VM-rundar i Ungarn (17.–19. juli), Storbritannia (31. juli–2. august), Spania (14.–16. august), Belgia (28.–30. august) og Italia (4.–6. september).

– Formel 1 ventar for augneblinken at dei første løpa blir lukka arrangement, men håpar at tilskodarar vil ha moglegheit til å vere til stades når det er trygt att, blir det opplyst i ei pressemelding.

I alt har Formel 1 mål om å avvikle mellom 15 og 18 VM-rundar i 2020. Den siste skal etter planen vere i desember i Abu Dhabi.

