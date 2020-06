Fifa: Bruk fornuft ved Floyd-markeringar

sport

Fleire spelarar i tysk fotball, mellom anna Borussia Dortmunds Jadon Sancho, har markert avskyen sin overfor arrestasjonen av avlidne George Floyd. Floyd døydde etter at politiet arresterte han i Minneapolis 25. mai.

Sancho gav si støtte til Floyd med å ta av seg drakta for å vise ei T-skjorte med «Justice for George Floyd». Han fekk gult kort for episoden, noko som er i tråd med spelarreglane.

Søndag gjekk Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram ned på kne, medan Schalkes Weston McKennige bar eit armbind med «Justice for George»

Det tyske fotballforbundet har sagt at dei vurderer å straffe spelarar etter fleire demonstrasjonar denne helga.

Fifa seier til medlemmene sine at dei derimot må bruke sunn fornuft i vurderinga om dei skal straffe spelarar som markerer sitt syn under kampar.

– Fifa har full forståing for djupna av kjenslene og uroa som mange fotballspelarar har uttrykt etter dei tragiske omstenda i George Floyd-saka, heiter det i ei fråsegn frå Fifa til AP.

Alle markeringar på fotballbanane som ikkje er godkjende av arrangørane, er ifølgje Fifa-reglane forbodne.

(©NPK)