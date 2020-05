Slår ring om Jarstein etter kjempetabben: – Han treng ikkje bekymre seg

sport

Feilen til den norske landslagsmålvakta i 2. omgang sende Leipzig opp i 2-1-leiing. Jarstein var raskt nede og redda eit skot, men fekk ikkje ballen i fast grep og skauv han deretter inn i eige mål.

Hertha redda seinare eitt poeng, men etter kampen vart det mykje snakk om baklengsmålet der Jarstein spelte ei ufrivillig stor rolle.

Før heimemøtet på laurdag mot Augsburg får likevel den norske målvaktprofilen støtte frå både trenar Bruno Labbadia og lagkameratane. Labbadia er klar på at nordmannen framleis har full tillit.

– Han treng ikkje bekymre seg, seier Hertha-sjefen ifølgje nyheitsbyrået DPA.

– Eg har gjort det klart overfor spelarane på laget at eg forventar at dei stiller opp for den som har gjort ein feil. Det gjorde dei, er Labbadia vidare sitert på hos fotballmagasinet Kicker.

Klart førsteval

Hertha-manager Michael Preetz er på same linje.

– Dersom ein spiss skyt utanfor mål, held kampen fram. Gjer målvakta ein feil, blir det enkelt og greitt mål. Laget retta det opp igjen, det er verd å nemne, seier han.

Bruno Labbadia overtok som Hertha-trener under viruskrisa. Han er tydeleg på at Jarstein raskt peika seg ut som mannen han ønskte å satse på mellom stengene.

– Då vi kom hit, var det openbert at Rune var førstevalet, fordi vi vart overtydde om kvalitetane hans, seier Labbadia til Kicker.

Han nyttar òg sjansen til å skryte av det nordmannen har vist etter at kampaktiviteten vart teken opp att i Bundesliga.

– Han spelte to strålande kampar innleiingsvis og var òg god mot Leipzig med unntak av den eine situasjonen. Han gjorde ein feil, men herregud, det får gå, seier Labbadia.

Bølgjedal

Manager Preetz påpeikar overfor Kicker at Jarstein tidlegare denne sesongen ikkje alltid har prestert opp mot sitt aller beste. Det er likevel ikkje hans feil.

– Vi veit at det er grunnar til det, og etter at Bruno (Labbadia) kom hit, synest eg Rune igjen har vist den sikkerheita og pålitelegheita han har vist dei siste åra. Vi er openbert glade for at vi har Rune, seier han.

Grunnane Preetz viser til med omsyn til bølgjedalen Jarstein var nede i, handlar etter alle solemerke om grepa Jürgen Klinsmann tok i trenarteamet då han vart tilsett som Hertha-trener før jul. Spisslegenda erstatta Jarsteins nære støttespelar, målvakttrenar Zsolt Petry, med meir profilerte Andreas Köpke. Og då Köpke gav seg etter berre ein månad, kom U23-målvakttrenar Max Steinborn inn.

Då Klinsmann brått gav seg i trenarrolla i februar, vart likevel Jarstein-kompis Petry henta tilbake. Den norske landslagsmålvakta har meir enn ein gong snakka varmt om samarbeidet med ungararen.

Ekkel ball

Før møtet på laurdag med Augsburg får Jarstein òg støtte frå lagkamerat Maximilian Mittelstädt.

– Rune har ofte redda oss. Derfor sette vi utlikninga for han sist, seier han ifølgje DPA.

Sjølv prøvde ikkje nordmannen å bortforklare feilen mot Leipzig.

– Det var bittert. Eg fekk ein ekkel ball og ville få han under kontroll så raskt som mogleg. Så slo eg han inn i meg sjølv. Det var uflaks, sa han.

Hertha ligg på tiandeplass i Bundesliga før runden i helga.

