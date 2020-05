PGA-turnering planlagt med publikum avlyst

sport

Turneringa skulle vore spelt i Silvis i delstaten Illinois frå 9. til 12. juli. Torsdag melde PGA at det likevel ikkje blir noko av.

Årsaka til at turneringa blir avlyst, er at Illinois er ein av statane som ikkje tillèt forsamlingar på meir enn 50 personar. Det er ikkje venta at dette vil bli oppheva så tidleg som i byrjinga av juli.

Golfsesongen i USA ser likevel ut til å komme i gang etter planen i juni med Charles Schwab Challenge i Fort Worth, Texas, men denne blir spelt utan tilskodarar.

Det er framleis håp om at Memorial-turneringa i Ohio, som startar 16. juli, kan spelast med publikum til stades.

(©NPK)