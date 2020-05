Raja: God smittekontroll i fotballen

sport

Elitefotballen for menn fekk gå føre då idretten skulle opnast, og laga starta med ordinære treningar for to veker sidan. Ifølgje Raja har alt så langt gått etter planen.

– Eg har vore i kontakt med fotballen, og treningane der går bra. Dei har hatt veldig god kontroll, og smittevernsituasjonen har vore flott, sa Raja på spørsmål frå NTB på pressekonferansen på torsdag.

Verken Raja eller helseminister Bent Høie (H) ser nokre hindringar for at Eliteserien kan starte sesongen 16. juni.

– Det gler vi oss til, sa Raja.

Høie skryter av smittevernjobben som er lagt ned av Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund. Han kan no òg hauste erfaringar frå fotballoppstart fleire andre stader, mellom dei Tyskland.

– Det er positivt at dei som er føre oss i løypa har positive erfaringar, sa Høie.

(©NPK)