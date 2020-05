Premier League startar opp igjen 17. juni, blir avslutta 2. august

sport

Også BBC har fått stadfesta at vedtaket er gjort, sjølv om møtet framleis går føre seg. Dei to første kampane er Aston Villa – Sheffield United og Manchester City – Arsenal. Når dei er spelte, vil alle laga ha spelt 29 kampar og ha ni kampar igjen.

Det blir full runde denne helga, med kampar plassert på ulike datoar.

Tidsplanen vart lagt fram på videokonferansen til klubbane onsdag. Det er meininga at eliteserien skal spelast ferdig innan helga 1. og 2. august. FA-cupfinalen skal spelast laurdagen etter.

Det har vore pause i Premier League sidan 9. mars på grunn av viruspandemien. Klubbane har den siste tida trappa opp treninga gradvis i samsvar med strenge smitteverntiltak. Samtidig blir spelarane testa jamleg for viruset.

Representantar for spelarane gav på ein videokonferanse tysdag tommelen opp for trening med kontakt. Onsdag vart siste opptrapping av treningsaktivitet godkjent av klubbane, og torsdag var duellspelet tilbake på trening.

Vedtaket på møtet torsdag er eit langt steg framover for ligaens «Project Restart». I ein tidlegare fase vart det snakka om at 12. juni var den føretrekte startdatoen i ligaen, men fleire trenarar peika på at det ville gi for kort oppkøyring og medføre betydeleg skaderisiko. Valet av dato torsdag var derfor venta.

No har Ole Gunnar Solskjær og dei andre PL-managerane tre veker til å få spelarane i form til det som blir ein hektisk sesonginnspurt.

(©NPK)