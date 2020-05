NFF gir grønt lys for treningskampar i toppfotballen

sport

Det stadfestar NFF i ei fråsegn på eigne nettsider torsdag.

Krava i helseprotokollen som er nedfelt for treningsaktivitetar vil inntil vidare òg gjelde for treningskampar.

– Treningskampar er svært viktige for å førebyggje skadar etter eit langt opphald. Vi er glade for at laga no kan møtast til treningskampar. Men det blir understreka at dette ikkje er ordinære kampar arrangementsmessig. Det skal føregå innanfor rammene og formålet med NFFs treningsprotokoll, så klubbar, publikum og media må framleis smørje seg med tolmod. Berre personar som er nødvendige for avvikling av treningskampane, skal vere til stades, seier NFFs elitedirektør Lise Klaveness.

(©NPK)