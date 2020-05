Frafjord dryger comebacket, ikkje med på landslagssamling

sport

Frafjord og ektemannen driv eit firma i Danmark, og permitteringar fører til at dei må gjere det meste sjølv. Dermed passar det dårleg å ta seg tid til å sitje ti dagar i karantene.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har forståing for valet.

– Det er ingen dramatikk bak dette. Marit er framleis veldig motivert for comeback. Vi har forståing for at ho ikkje kan gå glipp av ti arbeidsdagar i ei vanskeleg tid, seier Hergeirsson til NRK.

Kvinnelandslaget skal ha den første samlinga si på lenge i sørlandsbyen i to bolkar frå 1. til 7. juni.

