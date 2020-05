Serbia tillèt tilskodarar på fotballkampar frå 1. juni

sport

Vilkåret er at sosial distanse blir praktisert. Det skal garanterast at ein meters avstand mellom tilskodarar kan haldast oppe, opplyste krisekomiteen til styresmaktene for viruspandemien. Det betyr at det blir avgrensingar på talet på selde billettar.

All idrett i Serbia vart stoppa i mars, og landet har hatt svært strenge tiltak i kampen mot spreiing av koronaviruset. No blir tiltaka letta betydeleg.

Det var allereie fatta vedtak om at fotballen kan rulle igjen til helga, men dei første kampane vil bli spelte utan tilskodarar.

(©NPK)