Sørloth nærmar seg full trening etter tåskade

sport

Den trønderske landslagsspissen er eit heitt namn i tyrkisk fotball etter ein forrykande sesong i Trabzonspor-drakta.

No blir det jobba mot å restarte superligaen etter den ufrivillige koronapausen. I Trabzonspor er spelarane for lengst i gang med treningar, men så langt har ikkje den fremste måltjuven delteke for fullt.

Det stadfestar leiaren for det medisinske støtteapparatet til laget, Yasar Kibar Güven, i eit intervju med lokalmediet 61saat.com.

– Alexander Sørloth held fram med å jobbe med det treningsprogrammet han har fått. Han er tilbake med laget i løpet av tre dagar, seier han.

Sørloth skal ha slite med ein tåskade. Den pådrog han seg allereie før koronapausen.

– Det er naturlegvis smertefullt. Han har teke godt vare på seg sjølv gjennom denne prosessen, seier Güven.

Tyrkias fotballforbund melde nyleg at superligaen blir planlagd teken opp att 12. juni. Kampaktiviteten har vore stansa sidan 19. mars som følgje av viruskrisa.

(©NPK)