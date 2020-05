Norsk overgangsvindauge i fotball ope frå 10. til 30. juni

sport

– Vi er særs tilfreds med vedtaket frå Fifa. Dette vil gi norske klubbar moglegheita til å fullføre arbeidet med spelarstallane sine inn mot seriestart, seier leiar av NFFs konkurranseavdeling Nils Fisketjønn.

Etter Fifas avgjerder kan vindauget før sesong (i Noregs tilfelle vinter) ha maksimal varigheit på 12 veker, medan vindauget i sesong (sommar) kan ha maksimal varigheit på fire veker eller ein heil kalendermånad.

Då Noreg vart stengt ned 12. mars, var det framleis 20 dagar igjen av vintervindauget. Den sportslege og økonomiske uvissa som oppstod førte ifølgje NFFs nettstad til eit nærast ikkje-eksisterande overgangsmarknad, noko som førte til at enkelte klubbar ikkje fekk ei reell moglegheit til å komplettere stallane og gjennomføre planlagt spelarlogistikk før sesongstart.

På grunn av dei ekstraordinære omstenda knytt til pandemien har NFF fått aksept for å opne vindauget igjen, noko som skjer i tida 10. til 30. juni.

Datoane er valde for å ta omsyn til den splitta seriestarten i Eliteserien, Toppserien og førstedivisjon menn.

Sidan sesongen enno ikkje har starta, er det gitt aksept for at det òg blir eit ordinært overgangsvindauge på fire veker i sesongen. Datoane for dette vindauget vil bli vedtekne seinare.

– Kva datoar som blir valde for sommarvindauget er avhengig av nært kommande avgjerder knytte til Uefas klubbturneringar, landskampaktivitet og korleis nasjonale turneringar på kontinentet vil bli gjennomført sommaren 2020, seier Fisketjønn.

(©NPK)