Molde varslar Forren-avklaring denne veka

sport

Det anslår dagleg leiar Ole Erik Stavrum i Molde overfor NRK.

– Eg vil ikkje kommentere det som har komme fram i media, særleg med omsyn til Vegard. Dette er ei personalsak, og vi jobbar grundig med den internt i klubben. Eg håpar vi har ei avgjerd i løpet av eit par dagar.

Måndag vart det kjent at den mangeårige Molde-forsvararen Forren har slite med speleavhengnad i lang tid, og at han har brukt pengar frå den felles «botkassa» til Molde-spelarane for å dekkje inn spelegjeld. Det vart samtidig skrive at Molde vurderer å seie opp Forrens kontrakt, som går ut 2021-sesongen.

Forren la sjølv korta på bordet overfor klubben og medspelarane i februar, og han har oppsøkt hjelp for å få bukt med gamblingproblemet.

Saka sprakk då Forren og advokaten hans var i møte med Molde-leiinga og advokaten deira måndag ettermiddag. Lokalavisa Romsdals Budstikke skriv at det er planlagt fleire møte i klubben dei neste dagane.

(©NPK)