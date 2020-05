Endeleg heimreise for Iditarod-vinnar Wærner

sport

Det er klart etter at det den siste tida har vore jobba intenst med heimreisa til Iditarod-vinnaren.

Onsdag stadfestar teamet hans at det no er vedteke at hundekøyraren reiser med fly frå Fairbanks 1. juni og kjem til Stavanger lufthamn Sola dagen etter.

Wærner vann det prestisjetunge hundekøyringsløpet Iditarod i Alaska i mars. Deretter måtte han ufrivillig setje heimreisa på vent som følgje av dei strenge reiserestriksjonane i USA.

Heime i Nord-Torpa har kona Guro og dei fem barna til paret venta tolmodig i tre lange månader.

– Kona mi har teke hand om 35 hundar, barna og jobben sin som veterinær. Når eg kjem heim, blir «ja, kjære» svaret mitt på alt, sa Wærner humoristisk i eit intervju med det amerikanske nyheitsbyrået AP nyleg.

Nyleg vart det klart at hundekøyraren og hundane vil bli transporte heim i eit DC-6-veteranfly frå Braathens S.A.F.E. No er altså datoen klar òg.

