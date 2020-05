Tettpakka Premier League-program kan bli avgjerande

sport

Ligaen hadde tysdag samtalar med klubbkapteinane og spelarforeininga (PFA) og managerforeininga (LMA) om vidare opptrapping av treningsmoglegheitene. Då vart mellom anna protokollane gjennomgått.

Fleire engelske aviser omtaler dette tysdag, mellom anna The Guardian.

Onsdag skal Premier League-klubbane stemme over om dei går for forslaget eller ikkje. Truleg blir det banka gjennom med stor margin, og det blir kampline økter seinare denne veka.

Ser til Tyskland

Av dei første 1744 covid-19-testane i PL-systemet, var berre åtte positive. Det gav ligaen forsterka håp om å få gjennomført dei resterande 92 kampane.

Den tyske Bundesliga har komme godt i gang med comebacket sitt, og Premier League ser nøye på korleis tyskarane har handtert situasjonen.

Eitt av dei utfordrande spørsmåla er kva som skjer viss ein spelar testar positivt? Vil det medføre at heile troppen må i karantene?

Dette er eitt av punkta som må avklarast med tanke på vegen vidare.

Milliardar i spel

Torsdag blir det halde ein ny videokonferanse. Her skal mellom anna kampprogram og TV-avtalen diskuterast. Det vil mellom anna dreie seg om kvar kampane skal sendast om sesongen blir sluttført. Det er opna for at nokre kampar blir viste på gratiskanalar.

Dessutan må klubbane lande på kor mykje dei er villig til å betale tilbake TV-selskapa fordi sesongen har vorte som den har vorte med ein lang pause.

Det betyr sannsynlegvis at Sky og BT kan få betalt tilbake opp mot 4 milliardar kroner, uavhengig om sesongen blir fullført i løpet av sommaren eller ikkje.

