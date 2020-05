Solskjær med lovande nytt: Alle spelarane truleg friske ved gjenstart av sesongen

sport

Dermed ligg det an til at nordmannen kan ha ein full tropp å velje frå når Premier League-fotballen på eit tidspunkt kjem i gang igjen.

– Dei ser bra ut. Dei er med på trening no, og dei har gjort alt som dei andre gutane har gjort. Ingen reaksjonar så langt, bank i bordet, seier Solskjær om stjerneduoen Rashford og Pogba.

– Når vi kjem i gang igjen, ser det ut til at vi kan velje frå ein full tropp, held nordmannen fram ifølgje Uniteds nettstad.

Nyt treningane

United-spelarane var tilbake på treningsfeltet førre veke. Til så lenge tillèt smittevernreglane i engelsk toppfotball at spelarane kan trene i små grupper med avstand.

– Gutane har vore fantastiske, vêret har vore bra, og dei har kost seg. Forhåpentleg har vi no bevist at vi kan gjere dette på ein trygg måte, som betyr at vi kan røre oss til neste steg.

– Alle ser kvasse ut, og dei har alle komme inn med godt humør. Vi har delt dei opp i grupper på fire og fem, og alle har verkeleg gjort det bra. Så håpar eg at vi kan ta det eit steg vidare og auke til større treningsgrupper, seier Solskjær.

Ventar på beskjed

Premier League håpar framleis å fullføre dei 92 kampane som står igjen av sesongen, men ligaen har ikkje fått grønt lys til å spele. Jo meir tid som går, desto meir tettpakka ligg sesongavslutninga an til å bli.

Etter treningsoppstarten har spelarar og trenarar vorte testa for koronasmitte. Av dei første 1.744 testane i Premier League-systemet, var berre åtte positive.

Fotballpausen i England har vart i over to månader, og Solskjær rosar innstillinga frå spelarane under koronakrisa.

– Som fotballspelar ønskjer du berre å spele fotball. Når vi startar med treningar i fulle grupper, treng vi nok litt tid til å finne flyten, men dei er mentalt klare for å starte, og dei ser bra ut fysisk òg.

(©NPK)