Røthe og Nossum eintydige: VM trumfar alt til vinteren

sport

Meisterskapen er planlagd i perioden 23. februar til 7. mars i Oberstdorf i Tyskland. Pandemisituasjonen gjer svært mykje uklart med tanke på konkurranseprogrammet til vinteren.

– Viss du skal rangere kor viktige ting er, så er det heilt klart at VM er det aller viktigaste. Ein full verdscupsesong kan vise seg vanskeleg å gjennomføre slik det ser ut i mange land, seier Nossum til NTB.

– Vi er villige til å strekkje oss veldig langt. Om vi så må vere i karantene i Tyskland ein månad før VM, gjer vi det fordi det har så mykje å seie for internasjonalt langrenn, held landslagstrenaren fram.

Røthe tok to gull (30-kilometer og stafett) i VM i fjor. Han er heilt klar på at verdsmeisterskapen må avviklast – om så utan publikum.

– VM må heilt klart vere prio éin å få gjennomført føre nokre verdscuprenn og det andre. For løparane, dei som skal arrangere, FIS og sponsorar av både norsk og internasjonalt langrenn er det så viktig med VM, seier Røthe til NTB.

Tomt?

Vossingen ser ikkje bort frå eit ski-VM med ytst få tilskodarar.

– Viss ein kan seie at VM går, og det går uansett, vil publikum vere der. Kanskje ikkje på plass, men via skjermen. I den kvardagen som har vore den siste tida, har folk fått auga opp for sosiale medium og korleis ting kan gjerast digitalt, seier han.

– VM må gjennomførast for å redde internasjonalt langrenn. Norsk langrenn er eg ikkje uroa for, held Røthe fram.

Landslagsprofilen har ingen problem med å gå i karantene.

– Eg ser kva det har å seie for folk å sjå sport på TV, og no er dei sveltefôra. Det vil dei vere framover òg. Så får heller dei som er med ta to veker i forkant og to i etterkant av VM i karantene om det må til, seier han.

(©NPK)