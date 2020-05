Johaug spring 10.000 meter i «Impossible Games» – jaktar VM-kravet

sport

Johaugs distanse vart kunngjord då langrennsstjerna møtte pressa på Bislett stadion tysdag. Samtidig vart startlistene for stemnet presentert.

Johaug skal prøve å klare VM-kravet på 31 minutt og 50 sekund. Selskap på banen får ho av langdistanseløparen Sondre Nordstad Moen, som skal springe heile 25.000 meter på Bislett.

– Eg synest det er utruleg moro å få tilbodet om å springe her. Det set eg utruleg stor pris på. Eg kjenner at eg har vore langrennsløpar veldig lenge, og at eg byrjar å nærme seg slutten av karrieren min der. Friidretten og springinga har gitt meg ein ny motivasjon i kvardagen, sa Johaug.

– Det inspirerer meg å kunne prøve å springe under nokre tider på denne banen, la langrennsstjerna til, som var på Bislett-dekket for første gong tysdag.

Skal unngå juniortabbe

Årets utgåve av tradisjonsrike Bislett Games har fått namnet «Impossible Games» og blir halde i eit format som er tilpassa virussituasjonen og dei rådande smittevernreglane.

Store delar av noregseliten er på plass, og mange av dei spring utradisjonelle distansar.

Johaug skulle etter planen ha sprunge 10.000 meter under friidretts-EM i Paris i sommar, men den planen gjekk i vasken då meisterskapen vart avlyst som følgje av viruskrisa.

Langrennsstjerna tok NM-gull på nettopp 10.000 meter i fjor, og med tida 32.20,86 var ho kvalifisert til å springe distansen i EM. på Hamar starta ho som ein rakett.

– Eg skal ikkje gå på den gigantiske juniortabben eg gjorde på Hamar med opninga mi der, sa Johaug.

Følgjer lyset

Undervegs i løpet vil ho få hjelp av lys på stadion som skal følgje VM-kravet på vegen rundt banen. Held Johaug seg føre lyset, er kravet i boks.

– Eg har fått streng beskjed av broren min (Karstein) om å følgje det lyset. Eg braut «regelen» vår på Hamar i fjor, så her er det berre å lystre ordre, sa Johaug.

Ho la samtidig til at ho har ei reell moglegheit til å komme innanfor VM-kravet dersom ho disponerer farten betre enn under den nemnde 10.000-meteren i NM. 31-åringen frå Dalsbygda seier at ho stadig føler seg som ein langrennsløpar når ho spring på friidrettsbanen.

– Det steget mitt er ikkje noko å skryte av. Men kapasiteten og vinnarviljen er på plass.

Saknar konkurranse

Johaug vart opphavleg invitert til å springe 3000-meteren under Bislett Games i felt med mellom anna Karoline Bjerkeli Grøvdal. Det var likevel før koronaviruset kolkasta dei opphavlege planane frå arrangørane.

– Eg er veldig glad for at det vart 10.000 meter og ikkje 3.000 meter. Jo lenger, jo betre er det for mitt vedkommande, smilte langrennsstjerna.

Ho la ikkje skjul på at saknet etter konkurranse har vore stort under virussituasjonen.

– Eg har veldig lyst til å klare VM-kravet. Det er 30 sekund fortare enn det eg sprang på Hamar i fjor, så det er tøft, sa Johaug.

Bislett-sjef Steinar Hoen opna for å invitere Johaug til framtidige utgåver av stemnet.

