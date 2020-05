Idretten ber om 500 millionar ekstra i koronastønad

sport

Det kom fram då Norges idrettsforbund tysdag heldt open time for pressa i kjølvatnet av førre vekes møte i Idrettsstyret.

Kulturdepartementet har så langt sett av 1 milliard kroner for å dekkje dei inntektstapa idretten har lide under koronakrisa. Det er ikkje nok, meiner idrettspresident Berit Kjøll.

Nyleg var idretten klare med innspela sine til den justerte stønadsordninga som vart presentert i samband med framlegginga av revidert nasjonalbudsjett. Kjøll seier nødhjelpsordninga må bli meir «dekkjande».

Det inneber mellom anna eit ønske om at det må opnast for å kompensere eit breiare spekter av inntekter, mellom anna bingo- og basarinntekter. I tillegg er det frå departementet lagt opp til at ordninga skal gjelde inntektstap frå og med 12. mars.

– Vi meiner datoen skal setjast til 5. mars, sa Kjøll tysdag.

Vil auke prosenten

Regjeringa opnar vidare i den justerte ordninga for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter knytt til kiosksal, parkering og loppemarknad – viktige inntektskjelder for mange aktørar i norsk idrett. Idretten vil ha òg denne prosenten endra.

– Vi ber om opptil 90 prosent dekning. For å få den garantien til faktisk å bli ein realitet må ramma aukast frå 1 milliard til 1,5 milliardar, sa Kjøll.

Idretten er heller ikkje tilfreds med at han ikkje blir sett på som rettkomen til bidrag frå kompensasjonsordninga som er etablert for næringslivet. Ho er tydeleg på at mellom anna eliteserieklubbane i fotball og andre næringslivsliknande aktørar må få dekt behova sine, og at det må opprettast ei ny ordning som møter dette kravet.

Idrettspresidenten gjentok òg ønska som tidlegare har vore lanserte om 300 millionar kroner i likviditetsstønad til idrettslaga og dessutan 50 millionar i ekstra OL-bidrag til toppidretten.

OL-stønad

Den sistnemnde summen har samanheng med at OL i Tokyo vart utsett og at det har påført mange i toppidretten ekstra utgifter.

– Dette er ein tiltakspakke for at utøvarane våre skal halde trykket oppe endå eit år, sa Kjøll.

Innspela frå idretten vart nyleg sende til finanskomiteen på Stortinget. 12. juni skal revidert nasjonalbudsjett behandlast i komiteen, og 19. juni er det behandling i Stortinget.

Allereie fredag er det samtidig venta ein ny økonomisk tiltakspakke frå regjeringa. Idretten håpar å påverke innhaldet i han.

– Det blir viktig å jobbe med heile apparatet vårt slik at vi kjem best ut av koronasituasjonen, sa Kjøll.

Ventar på dato

Endå før den tida ventar ei anna viktig avklaring for idretten. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet legg då fram råda sine rundt ein oppdatert smittevernrettleiar. Han skal mellom anna innehalde vurderingar for korleis det kan opnast opp for meir breidde-, barne- og ungdomsidrett.

Regjeringa har varsla ei oppmyking frå 15. juni, medan fagstyresmaktene allereie førre veke antyda 1. juni som ein mogleg dato.

– Om det blir 1. juni som vi alle håpar på, eller 15. juni, står att å sjå. Svaret kjem 28. mai, sa idrettspresident Kjøll tysdag.

